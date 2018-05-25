Minikler ailelerini gururlandırdı

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması ödül töreni bugün Koopbank’ın yeni Genel Müdürlük Binası’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımı ile gerçekleşti.

Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman konuşma yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapılan “Üret, Tanıt, Kazan” konulu ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik yarışmaya 130 ilkokul öğrencisi katıldı.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman “üret tanıt kazan” konulu kompozisyon yarışmasında öğrencilerin ilginç ve dikkat çekici düşüncelerini paylaştıklarını söyleyerek, hayal güçlerinin güçlü olduğunu belirtti.

Kooperatifçiliğin eşitlik, adalet, demokrasi, dayanışmadan oluşan bir yapısı bulunduğunu dile getiren Ataman, kompozisyon yarışması ile farkındalık yaratmayı ve kooperatifçiliğin önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ataman yarışmada derece alan kompozisyonların içeriğine de yer verdiği konuşmasında, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kooperatifçiliğin ülke için öneminin büyük olduğunu söyleyerek, 60’lı yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklerin ayakta kalabilmesinde büyük yeri olduğunu belirtti.

Özyiğit, kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini söyleyerek, öğrencilerin hazırladığı eserlerin anlamlı ve güzel olduğunu kaydetti.

Ekonomik sıkıntıları aşmanın yolunun daha çok üretmek ve çalışmak olduğunu belirten Özyiğit, üretilenleri tanıtmak ve ülkeyi daha emin adımlarla geleceğe hazırlamak gerektiğini söyledi.

Ödüller

Yarışmada birinciliği TED Koleji’nden Bengisu Düzgün’ün “Işıklı Kumbara” , ikinciliği Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan Gökçe Erden’in “Başarının verdiği mutluluk” ve üçüncülüğü ise Yakın Doğu İlkokulu’ndan Tansel Şık’ın “Çalış, Üret, Kazan” isimli kompozisyonu aldı.

Üç ilkokul öğrencisine mansiyon ödülünün verildiği yarışmada, dört öğrenci ise Koopbank Özel Ödülü’ne layık görüldü. Melis Erkmen (English School of Kyrenia), Ali Uyar (Polatpaşa İlkokulu) ve Meryem Aşan (Şehit Yalçın İlkokulu) mansiyon ödülü; Tuana Öztürk (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Leyli Babanazarova (Gelibolu İlkokulu), Fatma Şişik (Karaoğlanoğlu İlkokulu) ve Çağan Efe Kılıç (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) Koopbank Özel Ödülü aldı.

Ödül töreninde kompozisyon yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım sertifikasının yanı sıra anı hediyeleri verilirken, kazanan tüm okullara ve yarışmacılara plaket takdim edildi.

İlkokul öğrencilerinin üretim, tanıtım ve kazancı kompozisyonlarına yansıttığı yarışmada, üretim bilincinin ilkokullar arasında yerleşmesi hedeflendi.