Minik cimnastikçiler İstanbul’da

KKTC Cimnastik Federasyonu minik sporcuları, 2. Etap İstanbul Cimnaslig yarışmalarına gitmek için bugün yola çıktı. Antrenör Ayten Kasap eşliğinde İstanbul’a yarışmaya giden minikler oldukça heyecanlıydı. Antrenör Ayten Kasap sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Federasyon Başkanımız Sn. Erbay Sancak’a gelir gelmez bizim bu yarışmaya gitmemizi sağladığı için miniklerimiz ve ben çok teşekkür ederiz. Mayolarımız için bize sponsor olan ve minik yarışmacılarımızı destekleyen Damla Su Adem Kaner şirketlerine ve tişörtlerimiz için de AluDenizalp Ltd. desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.