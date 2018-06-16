Minikler doyasıya eğlendi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uygulamalı Dilbilimi Araştırma Merkezi (UDAM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın, “Köprüler Kurmak: Farklı Gruplara İngilizce Öğretimi” (Building Bridges: Teaching English to Diverse Groups) başlıklı projesi çerçevesinde, projeye katılan öğrencilerin sunumlarını içeren yıl sonu gösterisi yapıldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane Salon 4’te yer alan gecede, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı Haspolat Çocuk Kulübü’ne kayıtlı öğrenciler, bir yıl boyunca İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileriyle birlikte yaptıkları çalışmalarda öğrendikleri İngilizce şarkıları ve tiyatro oyunlarını sahneye koydu.

Geceye, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haspolat Muhtarı Asım Egemen, Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Süreyya Özkan da katıldı.

150 öğrenciye İngilice dil eğitimi verildi

Proje yürütücüsü ve İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, gecenin açılışında yaptığı konuşmada, üç yıldır farklı sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri sayesinde, yaklaşık 150 öğrenciye ücretsiz İngilizce dil eğitimi verdiklerini kaydederek projenin başarısının böyle bir geceyle taçlandırılmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gece sonunda gösteriyi hazırlayan İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencilerine Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yağmur Çerkez tarafından sertifikaları takdim edilirken, sahne alan öğrencilere de bağlı oldukları kurum yöneticileri tarafından sertifikaları verildi.