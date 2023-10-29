Minikler futbol anı turnuvasının ikincisi gerçekleşti

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29/10/2023

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Minikler futbol anı turnuvasının ikincisi gerçekleşti

9 yıl boyunca  kanserle mücadele eden ve 2022 yılında  kaybettiğimiz Nefes Demirpençe anısına düzenlenen  Minikler futbol anı turnuvasının ikincisi bugün Gönyeli Futbol sahasında gerçekleşti. 
Sarayönü Lions Kulübünün , geçtiğimiz  yıl itibariyle marka aktivitesi olarak  gelenekselleştirdiği futbol anı turnuvası, Gönyeli spor kulübü organizasyonuyla 2015 doğumlu Gönyeli, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı, Yenicami spor kulüpleri ve 2018-2019 doğumlu Gönyeli-Küçük Kaymaklı minik sporcuları arasında gerçekleşmiştir. 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında yapılan karşılaşmalarda sporcuların tümü anı turnuvasına yakışır şekilde mücadele etmiştir.
Nefes'in annesi Nihal Cesuroğlu Demirpençe tarafından yapılan konuşmada  Nefesin verdiği mücadelesiyle herkesin gönlünde yer ettiğini,  onu unutturmamak ve adını hep yaşatmak adına  melek olduğu tarihle değil,  hayatımıza girdiği doğum günü olan  25 ekime en yakın  tarihte gerçekleştirildiğini dile getirerek Lefkoşa Sarayönü lions Kulübü Başkanı ve üyelerine, organizasyonda emeği geçen tüm çocuklara, antrenörlerine, hakemlerine ve  yalnız bırakmayıp yanlarında olan tüm sevenlerine teşekkür etmiştir. Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sahanın kullanılmasına onay vermiş ayrıca Turnuvaya katılarak hem aileyi hem katılanları onurlandırmıştır.Katılan tüm kulüplere kupaları ve katılan tüm sporcu çocuklara madalyaları  takdim edildikten sonra, NEFES’imizin en sevdiği balonlar sevgiyle, özlemle gökyüzüne bırakılarak turnuva sona ermiştir.

29/10/2023 18:29
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