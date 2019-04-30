Minikler Prestige’de buluştu !

30. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Prestige Mutfak çocukları da unutmadı. 23 Nisan çocuk bayramını geçtiğimiz Cumartesi günü, Alayköy'deki showroomda düzenledikleri Cupcake & Cookie süsleme etkinliği düzenleyerek kutladılar.

Sosyal medya aracılığıyla Tezgah Cafe, Buğçe Küçük tarafından duyurulan etkinliğe başvuran ilk 8 anne ve 8 çocuk etkinliğe ücretsiz olarak katıldı.

Günümüzün hızlı temposunda çocuklarla anne-baba olarak çok fazla vakit geçirmekte zorlandığımızı belirten Prestige Mutfak direktörü Ercan Afşaroğlu, çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri bir etkinlik düzenlemenin çocuklar için en güzel bayram hediyesi olabileceğini söyledi.

Mutfağın tanımını "aile ve sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar geçirebileceğiniz mekan" olarak tanımlayan Ercan Afşaroğlu, çocukların da mutlaka bu mekana dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Geleceğin mimarları olan çocukların küçük yaşlarda bile mutfağa dahil edip anne ve babalarıyla keyifli zaman geçirebileceklerini cesaretlendirmek için özel olarak tasarlanan basamaklar üreterek etkinliğe katılan çocukların daha rahat çalışabilecekleri ortam yaratıldı.

Etkinliğin sonunda ise her çocuğun ismi yazan yükseltici basamaklar çocuklara hediye edildi.