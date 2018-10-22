Minikler Satranç Turnuvası’nda Birincilik İçin Ter Döktü

Satranç sporuna teşvik etmek amacıyla Satranç Federasyonu tarafından 5 ayrı bölgede düzenlenen M. Kemal Deniz 2018 Minikler Satranç Turnuvası tamamlandı. 20 - 21 Ekim tarihleri arasında 2 gün süren turnuvanın İskele ayağı, İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşti. İskele Belediyesi Satranç Kulübü öğrencilerinin de yer aldığı ve 18 çocuğun katıldığı turnuvanın hakemliğini İskele Belediyesi Satranç Kulübü Antrenörü Ahmet Türeller yaptı.

5 tur üzerinden gerçekleşen turnuva birincilik için ter döken sporcuların çekişmeli maçlarına sahne oldu. İskele ayağında dereceye girenlerin kupa ve madalya ile ödüllendirildiği turnuvada 1. Esma Deniz Sencer, 2. Talya Şenol, 3. Ömer Yiğit Kaya oldu.

Satranç Federasyonu tarafından 5 ayrı bölgede düzenlenen turnuvanın genel değerlendirmesi ve dereceye gireceklerin ödüllendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacak.