Minikler yılbaşı ruhunu paten pistine taşıdılar

Ülkemizin ilk ve tek paten kulübü olan CypruSkate, yeni yıl öncesinde miniklere özel etkinlik düzenledi.

Yılbaşı ruhunu paten pistine taşıyan birbirinden yetenekli sporcular giydikleri sevimli kostüm ve kıyafetleriyle ortama renk kattılar.

CypruSkate spor kulübü okulunda eğitim gören sporcular, geçtiğimiz gün düzenlenen yılın son dersinde harika anılara imza attılar. Ertuğrul Apakan Spor Salonunda yılbaşı ruhunu paten pistine taşıyan birbirinden yetenekli sporcular giydikleri sevimli kostüm ve kıyafetleriyle ortama renk kattılar.

Tekerlekli paten eğitmeni Sheida Adli eşliğinde minikler pistte kayarak eğlendiler hem de hazırlanan renkli programda ve çeşitli sürprizlerle gerçekleştirilen yılbaşı eğlencesinde doyasıya eğlendiler

2024 yılına eğlenerek veda eden çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.