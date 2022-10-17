Miniklerde GAÜ üstünlüğü

Masa tenisinde Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

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17/10/2022

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Miniklerde GAÜ üstünlüğü

Masa tenisinde Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam etti.

Minik Kadın-Erkek Takımlar Şampiyonası, Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Mücadeleler sabah saat 10.00’da başlarken, sporseverler keyifli maçlar izledi.

Her iki kategoride de Girne Amerikan Üniversitesi şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Maçlar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri verildi.

Maçlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu;

Minik Erkekler

1.Girne Amerikan Üniversitesi

2.Bekiroğulları

3.ARUCAD Anka Spor Derneği

Minik Kadınlar

1.Girne Amerikan Üniversitesi

2.ARUCAD Anka Spor Derneği

17/10/2022 12:18
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TAGS: masa tenisi, gaü
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