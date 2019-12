Ministry of Dance ekibi, KKTC'ye dönüş yolunda

WORLD Latine Dance Cup yarışması için Kolombiya'da bulunan Ministry of Dance okulu ekibi, KKTC'ye dönüş yolunda.

Ministry of Dance okulu ekibi, Türkiye Bogota Büyük Elçiliği'nin daveti üzerine, elçiliğe ziyarette bulundu. Elçilik Müsteşarı, Sayın Sabih Can Kanadoğlu kabulünde, Ministry of Dance ekibi ile güzel bir sohbet gerçekleştirildi. Görüşmede, ekibin Kolombiya Medellin'de düzenlenen WLDC organizasyonu, ve Ministry of Dance okulu ekibinin orada yaşadığı sorunlar hakkında bigi alışverişi yapıldı. Elçi Müsteşarı Kanadoğlu, konuya çok hassas yaklaşıp, gerekli girişimlerin elçilik aracılığı ile de yapılacağını ve konuyu araştıracaklarının sözünü verdi. Organizasyonda yaşanan bayrak krizi konusunda da, Ministry Dance okulu ekibinin dirayetli duruşundan dolayı, Sayın Kanadoğlu tarafından takdir ve teşekkür edildi.

Görüşmenin sonunda, 2020 senesinde yapılacak WLDC yarışması içinde, ellerinden gelebilecek her türlü desteğe de hazır olduklarını belirten Elçilik Müsteşarı Kanadaoğlu, dansçımız Elis Sermaye'ye ve öğretmenleri Bilgen Arık ve Ahmet Arık'a başarılar diledi.

