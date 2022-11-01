Miracle Cash&More Drag Yarışı basına tanıtıldı

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01/11/2022

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Miracle Cash&More Drag Yarışı basına tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organize ettiği 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın dördüncü ve final ayağı olan “Miracle Cash&More Drag Yarışı” 5 Kasım 2022 Cumartesi günü Akıncılar Tünel Yolu’nda yapılıyor.

Miracle Cash&More ana sponsorluğunda yapılacak 2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası sezon finali için hazırlıklar sürüyor. Yarış öncesi düzenlenen toplantı ile organizasyon basına tanıtıldı. Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Miracle Cash&More’un ana sponsorluğu’nun yanı sıra Lifecell Digital’in iletişim sponsorluğunda, Capital Radio’nun medya sponsorluğunda yapılacak yarışa Comment Printing, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Mardo, Değirmenlik Belediyesi, Prime Cars, NEU Hospital ve Cahit Necipoğlu Limited de destek veriyor. Sezon finali 4 Kasım 2022 Cuma günü 17.00-21.00 saatleri arasında yapılacak sıralamalarla başlayacak. Organizasyonda heyecan, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü 15.00’de ikili çıkışların başlamasıyla tavan yapacak. Şu ana kadar 69 kayıt alınan organizasyonun gece 22.00’ye kadar sürmesi bekleniyor. Kayıtlar ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü tamamlanacak. 2022 yılının son Drag yarışına güneyden yine önemli yarışçılar kayıt yaptırdı. En üst sınıf olan 9 saniye sınıfına 2 olmak üzere toplam 5 hızlı yarışçı güneyden yarışa katılacak. Kadın yarışçıların ise Drag yarışlarına ilgisi final yarışında da devam ediyor. Şu ana kadar 5 kadın yarışçı kayıt yaptırdı. Toplantıda; KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, yarışın ana sponsoru Miracle Cash&More Direktörü Ebru Törehan ve KKDSOD Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

İsmet Tufan: Sezon finalimiz için güzel geri dönüşler alıyoruz ve yine büyük bir ilgiyle yarışımızı gerçekleştireceğiz

Yarışlar ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği Başkanı İsmet Tufan, “Bildiğiniz üzere Ekim ayında yapmayı planladığımız Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’nın sezon finalini hava şartları nedeniyle Kasım ayına almıştık ve sezonun finalini bu hafta sonu 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriyoruz. Miracle Cash&More sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bu yarış, sezonun son yarışı olacağı için büyük ilgi görüyor ve gerek sosyal medyadan, gerekse özel mesaj yoluyla kayıt yaptırmak isteyen veya yarışı izlemek isteyenlerden geri dönüşler alıyoruz. Kayıtlarımız şu an 70 araca kadar ulaşmış durumda ki kayıtların son bulacağı Perşembe gününe kadar 20 araç daha bekliyoruz. Türkiye’de Drag yarışlarını organize eden arkadaşımız Metin Doğan arkadaşımızın da ülkemize geleceğini öğrendim, Türkiye’den de yarışımıza katılım olması bizim için sevindirici bir haber. Ayrıca Güneyden de 5 yarışçı arkadaşımız katılacak. Bunların ikisi, sezon boyunca en iyi 2 dereceyi yapan arkadaşlarımızdır. Bir de bu yarış en fazla kadın sporcunun kayıt yaptırdığı yarış olacak. Şu ana kadar 5 kadın sporcumuz kayıtlarını gerçekleştirdi. Bu yarışta seyircilerimize 80 TL gibi bir rakama böyle bir organizasyon sunacağız. Her yarışta olduğu gibi Gelengül Production farkıyla yarışımız canlı yayınlanacak. İletişim sponsorumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sağlayacağı kesintisiz internetle bu yayınlar gerçekleşecek. Her zaman söylediğimizi yine söylemek istiyorum. Bizim bir yarış pistimiz olmadığı için Akıncılar tünel yolunu bir kaç gün içinde yarış pistine çeviriyoruz ve bu hiç de kolay bir iş değil. Ve her zamanki gibi seyircilerimizin keyifli bir şekilde organizasyonu takip edebilmeleri için yine yiyecek, içecek standlarımız, tuvaletlerimiz ve tribünlerimiz gibi ihtiyaçlarımızın hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu vesileyle bütün sezon boyunca bu organizasyonların yapılabilmesi için emek harcayan tüm yarış ekibime, yönetimime, sponsorlarımıza ve basınımıza çok teşekkür ederim. Tüm katılacak olan yarışçılarımıza başarılar, seyircilerimize de keyifli bir yarış dilerim.”

Çağan Kubilay: Şampiyonaya adımızı vermekten dolayı gururluyuz

Şampiyona sponsoru Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay, “Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag Yarışları Şampiyonası’na adımızı vermekten gurur duyuyoruz. Sezonun son yarışını da inşallah diğer yarışlarımızda olduğu gibi sıkıntısız bir şekilde gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü herkesi oraya, bu güzel organizasyonu yerinde izlemeye bekleriz. Bu büyük organizasyonu gerçekleştiren başkanıma ve ekibine bir kez

daha teşekkür ederim. Kolay bir iş değil yaptıkları. Güven Sigorta olarak biz her zaman Motorsporlarını destekliyıoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Umarım başka firmalar da bu tür organizasyonlara katkıda bulunur çünkü gerçekten bu tür büyük organizasyonların yapılabilmesi için büyük maddi kaynağa ihtiyaç vardır. Kazasız belasız güvenli bir yarış olmasını diliyorum ve tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.” dedi.

Ebru Törehan: Ayın 5’inde hep birlikte orada olalım

Yarışın ana sponsoru Miracle Cash&More Direktörü Ebru Törehan: “Biz Miracle Cash&More olarak sezonun sonuna yetişebildik ancak bundan sonra çok uzun süreli bir birlikteliğimiz olacağını düşünüyoruz. Kazasız belasız bir yarış olmasını diliyoruz. Çok eğlenceli ve keyifli olacağını düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki sezonlarınızda, kendi pistinizde yarışlarınızı yapabilmeniz için biz Miracle Cash&More olarak gerekli olan herşeyi yapmak istiyoruz. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. Ayın 5’inde hep birlikte orada olacağız. Teşekkür ediyorum.” dedi.

Olgun Bıçak: Kategori birincilerine toplam 35bin TL ödül

Son olarak söz alan Yarış Komiserlerinden Olgun Bıçak, organizasyonla ilgili bilgiler verdi. “Miracle Cash&More Drag Yarışı”nın 4 Kasım Cuma akşamüzeri 17.00’de sıralamalarla başlayacağını söyleyen Bıçak, 5 Kasım Cumartesi akşamüzeri 15.00’de ise ikili eşleşmelerin olacağını söyledi. 9 saniye ile 15 saniye arasında toplam 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağını aktaran Olgun Bıçak, her sınıfın birincisinin yararlanacağı para ödüllerinin yine olacağını da duyurdu.

Güncel Kayıt Listesi:

 

Pilot

ARAÇ

1

İBRAHİM ALKAN

DOĞAN TURBO ''IZDIRAP''

2

HABİB YILDIRIMLAR

AUDİ RS3

3

STELİOS SOTTUO

HONDA TURBO

4

SÜLEYMAN KAPLAN

DOĞAN SLX

5

ÖMER İLHAN SAYAR

NİSSAN SILVIA

6

SALİH HÜRTAŞ

HONDA

7

AYKAN KALAY

AUDİ RS3

8

YAKUP ŞAH

HONDA EP3

9

ORKAN BÜKTE

BMW E36

10

HÜSEYİN DENEY

HONDA CİVİC

11

ÇAĞKAN ÖZGÜR

TOYATA STARLET

12

EMRE EROSAL

FİESTA PROTO CAR

13

SEMİHA NUR GÜNGÖRMÜŞ

TOYOTA GLANZA

14

GÜRKAN GÜLDEREN

HONDA CİVİC EK

15

MELİSA KAPLAN

HONDA TYPER

16

NEJLA ERSEV

HONDA CİVİC EF

17

SERHAN HAMDİ

DOĞAN SLX

19

SEREN BEYAZ

NİSSAN SİLVİA

21

METİN DOĞAN

TOFAŞ EVO SWAP

22

ESAT AYCAN

SEAT LEON

23

ALİ ER

HONDA INTEGRA

24

GEORGE MİCHAELOU

HONDA İNTEGRA DC2

25

MUSTAFA ÖZEN

MERCEDES

26

OSMAN İSKELELİLER

HONDA CİVİC

27

ALİ INANDIM

DOĞAN SLX

27

ONAT KUTLAR

HONDA CİVİC

28

SERTAÇ ZURNACI

VW GOLF MK2

29

HASAN KARLITAŞ

HONDA CİVİC
 

 

30

AHMET ORHAN

E30 TURBO

31

HÜSEYİN ÖNÖZ

HONDA CIVIC EP3

32

HALUK YILDIRIM

BMW E46

33

AHMET ESENDAĞLI

NİSSAN SİLVİA 2JZ

34

EMRE KANAL

STARLET TURBO

35

GEORGE HADJİYİANNİS

HONDA CİVİC

36

ÖMER ÖZDEMİR

GOLF 3

37

ÖMER İŞLEK

GOLF R

38

FATİH UĞUR

DOĞAN SLX

39

OSMAN MİRALAY

HONDA EF

40

KEMAL TOPCUOĞLU

HONDA CİVİC TURBO

41

HAMİT DEMİR

HONDA CIVIC EG

42

AKIN ATASEVER

GOLF 2

43

ÜLKÜ ERÇOBAN

NİSSAN SİLVİA S15

44

SEREN ÖZGÜRLÜ

HONDA CİVİC

45

ATAKAN ÇAĞLAR

TOYOTA CELİCA TURBO

46

TURGUT ARŞAN

HONDA CİVİC

47

BAYRAM SAYLIK

HONDA EG

48

HÜSEYİN MUTELA

BMW E30

49

NİDAİ TAMAVCI

HONDA CİVİC

50

DİMİTRİS DİMİTRİOU

SUBARU WRX

51

OĞUZ AKKAYA

HONDA CİVİC

52

SINAN HÜRTAŞ

HONDA CİVİC EK

54

SÜLEYMAN ZEKA

TOFAŞ TURBO

55

MEHMET KARADENİZ

DOĞAN SLX NOS

56

OKAN ŞAH

K24 TURBO

57

İBRAHİM CAN EROĞLU

NİSSAN 350Z

58

ZEKİ DEMİRDEŞ

SUBARU WRX STİ

59

KADİR KILIÇ

MİNİ R56

61

HAKAN ERSEV

HONDA CIVIC

62

DOĞA MİRALAY

Honda civic eg

63

ATAKAN ÇAĞLAR 2

TOYOTA CELİCA

64

KEMAL HORDAN

TOYOTA GLANZA

65

SONER BALCI

WV POLO

66

ALİ KASAPOĞLU

HONDA CİVİC

67

PANİOTİS PP TUNNİNG

HONDA TURBO 4WD

69

BÜLENT ALBAYRAKSARAN

BMW E21 NOS
 

 

01/11/2022 19:08
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TAGS: Miracle Cash&More Drag Yarışı basına tanıtıldı
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