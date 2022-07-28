Miracle Değirmenlik imzaları attırdı

ads ads ads ads
28/07/2022

ads
Miracle Değirmenlik imzaları attırdı

AKSA Süper Lig’in yeni ve iddialı takımı Miracle Değirmenlik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza şovu yaptı.

Miracle Değirmenlik takımının yeni transferleri Salih Say, Şükrü ve Osman Erdoğan, Burak Koçar, Kasım Tağman, Ulaş Candanal, Bahadır Göçben, Barkın Özaşık, Murat Ormancı ve Hasan Piro imzaları attılar.

Daha önce anlaşmaya varılan serbest transfer hakları olan  Halil Uçar ve Adil Uçar  yanında Hüseyin Deynekli de  Miracle Değirmenlik takımına imza atacaklar.

28/07/2022 18:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Miracle Değirmenlik, imza
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.