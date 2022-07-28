Miracle Değirmenlik imzaları attırdı

AKSA Süper Lig’in yeni ve iddialı takımı Miracle Değirmenlik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza şovu yaptı.

Miracle Değirmenlik takımının yeni transferleri Salih Say, Şükrü ve Osman Erdoğan, Burak Koçar, Kasım Tağman, Ulaş Candanal, Bahadır Göçben, Barkın Özaşık, Murat Ormancı ve Hasan Piro imzaları attılar.

Daha önce anlaşmaya varılan serbest transfer hakları olan Halil Uçar ve Adil Uçar yanında Hüseyin Deynekli de Miracle Değirmenlik takımına imza atacaklar.

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28/07/2022 18:37