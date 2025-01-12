Miracle Değirmenlik kampı tamamladı

Süper ligde ilk devreyi lider bitiren Miracle Değirmenlik 6 Ocak Pazartesi başladığı Antalya kampını bugün sabah yaptığı idmanla birlikte tamamladı

Teknik Direktör Ali Oraloğlu nezaretinde 6 günlük Antalya kampını 10 idman 1’de hazırlık maçı ile tamamlayan Miracle Değirmenlik bu akşam adaya dönecek. Verimli ve istediklerini aldıkları bir Antalya kampı gerçekleştirdiklerini belirten Miracle Değirmenlik teknik direktörü Ali Oraloğlu, sıkıntısız bir kamp geçirdiklerini ve çalışmalarına kupa maçı öncesinde hafta başından itibaren ülkede devam edeceklerini söyledi.