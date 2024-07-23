Miracle Değirmenlik Kevin Mayi’yi adaya getirdi

Yeni sezon çalışmalarına dün başlayan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik İbrahima Balde’den sonra Kevin Mayi’yi de bugün öğlen saatlerinde ülkeye getirdi. Ayağının tozu ile takım ile akşamüzeri sezon öncesi çalışmalarına dahil olan kanat oyuncusu Kevin Mayi, Breest, Ajaccio, Saint – Etienne, Denizlispor ve Ümraniyespor formalarını terletirken, bugün itibariyle Miracle Değirmenlik takımının sezon öncesi çalışmalarına dahil oldu.

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