Miracle Değirmenlik liderliğe üç golle ulaştı
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
AKSA Süper Lig'de 13.haftanın kapanış mücadelesinde Atatürk Stadı'nda Miracle Değirmenlik, Göçmenköy'ü 3-0 mağlup ederek ilk kez liderliğe yükseldi.
Özellikle 30.dakikadan itibaren artan sis bulutu görüş açısını olumsuz etkilerken maçın hakemi Evren Karademir devam etme yönünde karar üretti.
Miracle Değirmenlik ilk yarıyı Hüseyin Deynekli'nin golüyle 1-0 önde kapadı.
Yeşil beyazlılar 79.dakikada Aminu Umar ve 90+1.dakikada Hüseyin Deynekli'min golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 30'a çıkararak liderliğe yükseldi. Göçmenköy 14 puanla 11.sırada haftayı tamamladı.
YAYIN TARİHİ: