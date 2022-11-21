Miracle Değirmenlik Özgü Bayraktar'la anlaştı

Miracle Değirmenlik,  Mehmet Bolkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine  Özgü Bayraktar’ı getirdi. 

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21/11/2022

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Miracle Değirmenlik Özgü Bayraktar'la anlaştı

Miracle Değirmenlik,  Mehmet Bolkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine  Özgü Bayraktar’ı getirdi. 

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan ile el sıkışan Özgü Bayraktar, 10 kişilik teknik ekibi ile birlikte Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün başarısı için çalışacak. Bayraktar, şampiyonluk parolası ile göreve başladıklarını belirterek, yönetim ile uyum içerisinde görev yapacaklarını vurguladı.

21/11/2022 12:55
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TAGS: Miracle Değirmenlik
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