Miracle Değirmenlik sezonu açtı

Süper Lig takımlarından Miracle Değirmenlik bugün gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezona merhaba dedi.

Özgü Bayraktar kontrolünde Sadık Cemil Stadı’nda yeni sezon çalışmalarına başlayan Miracle Değirmenlik bu haftayı dolu dolu geçirecek.

Her gün antrenman yapacak olan Özgü Bayraktar Pazar gününü boş geçirdikten sonra antrenmanlarına aynı şekilde devam edecek.

Miracle Değirmenlik’in bugün gerçekleştirilen ilk antrenmanında yabancı transfer İbrahima Balde de yeraldı.

Ay sonu ada içinde üç günlük kamp planlaması yapan Özgü Bayraktar Ağustos ayı içinde de yurtdışı kamp ile sezona hazırlanacak.