M. Değrimenlik Kulübü Başkanı Hakan Törehan İdari Tedbirli Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 17 Şubat 2025 tarihinde önemli bir sevk kararı aldı.

Esentepe KKSK’nin 31 Ocak 2025'te KTFF Yönetim Kurulu’na yaptığı itiraz dilekçesi ve Disiplin Kurulu’nun 3 Şubat 2025 tarihli tavsiyesi doğrultusunda oluşturulan Şike Araştırma Kurulu raporunu tamamladı. Raporun değerlendirilmesi sonucunda Miracle Değirmenlik SK ve kulüp başkanı Hakan Törehan hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına karar verildi.

Karara göre:

Miracle Değirmenlik SK ve kulüp başkanı Hakan Törehan, Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesi ve Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Hakan Törehan, Disiplin Talimatı’nın 77. maddesi gereğince idari tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"DİSİPLİN SEVKİ | 17.02.2025

KTFF Soruşturma Merci, 17.02.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1) Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu itiraz dilekçesi ve Disiplin Kurulu’nun 03.02.2025 tarihli tavsiyesi akabinde oluşturulan Şike Araştırma Kurulu’nun raporu doğrultusunda Miracle Değirmenlik SK'yı ve Miracle Değirmenlik SK’nın 4767 lisans numaralı kulüp başkanı Hakan Törehan’ın Müsabaka Talimatı’nın 26.maddesi ve Disiplin Talimatı’nın 56.maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevkine ve Hakan Törehan'ın Disiplin Talimatı’nın 77.maddesi kapsamında da idari tedbirli olmasına karar verilmiştir."