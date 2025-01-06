Miracle Değirmenlik’in Antalya mesaisi başladı

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06/01/2025

Miracle Değirmenlik’in Antalya mesaisi başladı

Devre arası hazırlıkları için 6-12 Ocak tarihleri arasında Antalya kampı planlayan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik, ilk günü geride bıraktı.

Sabah adadan ayrılan Miracle Değirmenlik öğlen TSİ 13:00’de kamp yapacağı Royal Seginus Hotel’e yerleşti. Saat 16:30’da ilk idmanını gerçekleştiren Miracle Değirmenlik’in idmanı bir buçuk saat sürdü. Akşam yemeğinden sonra dinlenmeye çekilen Miracle Değirmenlik takımı yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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TAGS: Miracle Değirmenlik
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