Miracle Değirmenlik’in Mehmetçik kampı başladı

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31/07/2024

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Miracle Değirmenlik’in Mehmetçik kampı başladı

Miracle Değirmenlik  24 kişilik oyuncu grubu ile birinci etap kampına bugün başladı.

Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, yaptığı açıklamada bugün başladıkları birinci etap kampı ile sezon öncesi hazırlıklarına devam ettiklerini, Mehmetçik kampında zorlu sürece çift idmanla hazırlanacaklarını söyledi. Bayraktar, önümüzdeki hafta Çarşamba günü itibariyle hazırlık maçlarına start vereceklerini sözlerine ekledi. Sakatlığın olmadığı sağlıklı bir sezon öncesi hazırlık dönemi planladığını aktaran Özgü Bayraktar, oyuncularının istek ve arzusunun kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi. 

31/07/2024 23:05
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TAGS: Miracle Değirmenlik’in Mehmetçik kampı başladı
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