Miracle Değirmenlik’in üyeliği askıya alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Başkan Hasan Sertoğlu’nun liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli bir karar aldı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın 19 Şubat 2025 tarihli ve Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’ne hitaben yazılmış yazısı doğrultusunda, kulüp hakkında denetleme yapılacağı ve Genel Kurul’un yasaya uygunluğunun soruşturma altında olduğu bildirildi.

KTFF, söz konusu durumun ciddi ve sürekli bir ihlal ile sonuçlanabileceğini dikkate alarak, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün Genel Kurulu’nun yasaya uygunluğu kesinleşene kadar üyeliğinin askıya alınmasına karar verdi. Karar, KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü’nün 16(1) maddesi kapsamında alındı.