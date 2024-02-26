Miracle Değirmenlik'te Hakan Törehan 5 yıl daha başkanlığa getirildi

Miracle Değirmenlik Genel Kurulu bugün saat 17..00’de kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Divan Başkanı olarak Emirali Öztüccar seçildikten sonra faaliyet raporu ve mali rapor üyelerin bilgisine sunularak onaylandı.

Tek aday olan Hakan Törehan tekrar başkanlığa getirildi. Yapılan tüzük değişikliği sonrasında iki yıl olan başkanlık süresi beş yıla çıkarıldı. Kulübün kurucularından olan onursal başkan Hüseyin Paşa da Miracle Değirmenlik genel kurulunda yer aldı.

Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Miracle Değirmenlik olarak her zaman şampiyonluk hedefi olan bir takım olduklarını bu nedenle en kısa sürede kulübün adına yakışır bir saha ve tesisi camiaya kazandıracaklarını söyleyerek, kendisini tekrardan bu göreve layık görenlere teşekkür etti.