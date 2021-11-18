Miracle Hospital, cimnastikçilere sponsor oldu

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları İstanbul'da minik kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yarışmalara katılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, 19 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında minik kız, 26 – 28 Kasım 2021 tarihleri arasında ise minik erkek kategorilerinde yarışacak.

Cimnastik Federasyonunun İstanbul'da yarışacak sporcularına ise Miracle Hospital ve Miracle IVF Centre sponsor oldu.

Federasyondan sponsorlukla ilgili yapılan açıklamada, “Miracle Hospital ve Miracle IVF Centre ailesine, sporumuza verdikleri destek ve çocuklarımıza kattıkları değer için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

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18/11/2021 16:04