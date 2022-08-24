Miracle Karşıyaka Çağan Çerkez'e emanet

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24/08/2022

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Miracle Karşıyaka Çağan Çerkez'e emanet

AKSA 1. Ligi'nde geçtiğimiz yıl Süper Lige yükselme şansını play off serisinde kaybeden Miracle Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Çağan Çerkez'i getirdi.
 Yeni sezon çalışmalarına başlamadan Hüseyin Hacıömer ile anlaşan Karşıyaka, yolların ayrılmasıyla Mehmet Kemancıoğlu( Metça) ile yola devam etmişti.
Geçtiğimiz gün Mehmet Kemancıoğlu'nun da görevden ayrılmasıyla teknik adam arayışlarına başlayan M. Karşıyaka, Çağan Çerkez'le anlaşmaya vardı.

24/08/2022 14:01
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TAGS: Miracle Karşıyaka, Çağan Çerkez
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