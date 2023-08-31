Miracle Karşıyaka kampı tamamladı

25 Ağustos Cuma günü Bolu’da kampa giren süper lig temsilcisi Miracle Karşıyaka bugün sabah yaptığı idmanla kampı noktaladı. 12 idmanla Bolu kampını noktalayan Miracle Karşıyaka bu akşam geç saatte adaya dönecek.

Çok iyi çalıştık

Miracle Karşıyaka Teknik Direktörü Caner Oshan çok verimli bir kamp geçirdiklerini oyuncularının göstermiş olduğu performans ve özveriden ise son derece memnun olduğunu söyledi. Çok iyi bir ortamda çok iyi şartlarda çalışma imkanı bulduklarını ve bunu iyi değerlendirdiklerini de ifade eden Caner Oshan, sezon öncesi çalışmalarına ülkede devam edeceklerini sözlerine ekledi.