Miracle Karşıyaka’nın Bolu mesaisi başladı

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25/08/2023

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Miracle Karşıyaka’nın Bolu mesaisi başladı

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bu sabah Bolu kampı için adadan ayrılan Miracle Karşıyaka ilk idmanını gerçekleştirdi. Sabah adadan ayrılan Miracle Karşıyaka öğlen saatlerinde otele yerleşti. Bolu Koru Otel’de 1 haftalık kamp gerçekleştirecek olan Miracle Karşıyaka ilk idmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren idmanı çift kale ile tamamlayan Miracle Karşıyaka yarın sabah yapacağı idmanla Bolu kampına devam edecek.

25/08/2023 21:04
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TAGS: Miracle, Karşıyaka
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