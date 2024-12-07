Miracle Medya Yönetim Kurulu’ndan Çirkin Tezahürata Kınama

Miracle Medya Yönetim Kurulu, dün akşam oynanan Çetinkaya - Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında, Mağusa Türk Gücü taraftarlarının program yorumcularından Ogün Genç Kaçmaz’a yönelik gerçekleştirdiği hakaret içerikli tezahüratları kınayan bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Miracle Spor TV ailesinin kuruluşundan bu yana tarafsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti futboluna sağladığı katkıların ortada olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Bu tür çirkin olayların sporun ruhuna zarar verdiği bilinciyle tüm paydaşları sağduyuya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.