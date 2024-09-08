Miracle Spor TV Türkiye Basketbolunu ekranlara taşıyor

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08/09/2024

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Miracle Spor TV Türkiye Basketbolunu ekranlara taşıyor

TÜBAD (Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği) ve TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) desteğiyle düzenlenen, Cosmos Sports Center ve Nirvana Cosmopolitan Hotel ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Basketbol turnuvası TRT Spor ve TRT yıldız kanalları yanında Miracle Sports Tv kanalından da canlı yayınlanacak. 

Ebru TÖREHAN: Son derece gururluyuz 

Miracle Grup Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ebru Törehan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada vizyonları ve misyonları doğrultusunda kaliteli yayınlara devam ettiklerini, ülke sporunda yer aldıktan sonra, Türkiye platformunda da yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Basketbol tutkusunu ve heyecanını bir araya getiren Nirvana Basketball Weeks’in, eylül ayı boyunca dünyanın önde gelen basketbol takımlarını ve yıldızlarını Antalya’da ağırlanacağını aktaran Ebru Törehan, TRT Spor ve TRT Yıldız kanalları ile birlikte Miracle Sports Tv olarak bu platformda yer alacaklarını ve bu önemli turnuvayı sporseverlerle buluşturacaklarını aktardı. 
 

9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvanın programı şu şekilde:
 

9 Eylül Pazartesi 20.00: Anadolu Efes – Karşıyaka 
 

10 Eylül Salı 20.00: Galatasaray – Anadolu Efes 
 

11 Eylül Çarşamba 15.30: Karşıyaka – Galatasaray

08/09/2024 19:23
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TAGS: Miracle Spor TV Türkiye Basketbolunu ekranlara taşıyor
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