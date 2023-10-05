Mirasla birlikte sırra kadem bastı

Çılgın yaşam stili ve 'bunga bunga' adlı seks partileriyle tanınan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 12 Haziran'da 86 yaşında lösemiden hayatını kaybetmişti. 7 milyar dolarlık (192.5 milyar TL) serveti olan Berlusconi'nin avukatına 19 Ocak 2022'de gönderdiği mektupla son sevgilisi olan nişanlısı Marta Fascina'yı (33) da mirasına eklettiği ortaya çıkmıştı.

2 kez evlenen ve 5 çocuğu olan Berlusconi, 2020'den beri birlikte olduğu kendisinden 53 yaş küçük sevgilisine 100 milyon euro (2.8 milyar lira) bırakmıştı.

Marta Fascina mirası aldıktan sonra ortadan kayboldu. 4 aydır hiçbir yerde görünmüyor. Berlusconi'nin partisi Forza Italia'dan milletvekili olan Marta Fascina bu süre içinde parlamentoya da hiç gitmedi. Yakınları, Marta Fascina'nın Milano'nun dışındaki malikanesinde gözlerden uzak yaşam sürdüğünü ve yas tuttuğunu öne sürdü.

Ancak bu durum parlamentoda tartışmaları da beraberinde getirdi. Parlamentoya hiç uğramadığı için Marta Fascina'nın istifa etmesine yönelik talepte bulunuldu.