Miray bebekle ilk poz geldi! 'Yıldırım Ailesi'

2016 yılında Imane Elbani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde kızını kucağına almıştı. Yıldırım çifti bugün de kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

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11/10/2022

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Miray bebekle ilk poz geldi! 'Yıldırım Ailesi'

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim’de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.

Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü.

Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


11/10/2022 08:32
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TAGS: Murat Yıldırım ,  Imane Elbani
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