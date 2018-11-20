Mircea Lucescu’dan Hakan Balta gafı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Ukrayna maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler sosyal medyanın diline düştü.

İsveç’e 1-0 yenilerek UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen A Milli Futbol Takımı eleştiri oklarının hedefi olurken teknik direktör Mircea Lucescu ise kendisini savunurken büyük bir gafa imza attı.

Eski deneyimli futbolcuların artık kadroda olmadığından söz eden Rumen çalıştırıcı, sezon başında futbolu bırakan Hakan Balta ve herhangi bir kulüpte forma giymeyen Volkan Şen örneklerini verince sosyal medyada tepkileri topladı.

İşte Mircea Lucescu’nun olay yaratan açıklamaları;

“Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı’nda daha önce oynayan, Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında artık oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak… Hakan Balta. Çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık.”