Miroğlu anısına yarıştılar

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28/11/2022

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Miroğlu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Salih Miroğlu geleneksel Taekwondo  Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu ) müsabakaları  Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde önceki gün (Pazar) yapıldı

Yapılan müsabakalarda Girne Bölgesi Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa, Üçüncülüğü Gazimağusa Bölgesi aldı.

Müsabakaları Master Öykü Ergin, Açelya Ergin, Ana Tüysüz ve  Nehir Seringöz den oluşan hakem heyeti yönetirken dereceye  girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.

28/11/2022 10:37
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