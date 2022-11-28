Miroğlu anısına yarıştılar
28/11/2022
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Salih Miroğlu geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu ) müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde önceki gün (Pazar) yapıldı
Yapılan müsabakalarda Girne Bölgesi Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa, Üçüncülüğü Gazimağusa Bölgesi aldı.
Müsabakaları Master Öykü Ergin, Açelya Ergin, Ana Tüysüz ve Nehir Seringöz den oluşan hakem heyeti yönetirken dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.