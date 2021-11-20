Miroğlu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Salih Miroğlu anı turnuvası dün gerçekleştirildi.

ads ads ads ads
20/11/2021

ads
ads
ads
Miroğlu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından düzenlenen Salih Miroğlu anı turnuvası dün gerçekleştirildi.

Dr. Salih Miroğlu geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu ) Müsabakaları  Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün (Cumartesi) yapıldı.

Müsabakaları Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz oluşan hakem heyeti yönettiler.

Yapılan müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.

 

BAYANLAR KMUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:     1.Elif Elizavet Çelik  2.Milana Kishikova               3.Derya Celaleddinoğlu

2.Kategori:     1.Karmen Küçük        2.Aleksandr Khomyshin        3.Viktoriya Alpsaran

3.Kategori:     1.Elif Baştaş               2.Polina Vereshayina             3.Didem Yener

4.Kategori:     1.Kadriye Diana Çelik           2.İlayda Saygınel       3.Taba Şenel

5.Kategori:     1.Nurana Jorayeva                

6.Kategori:     1.Rabia Tarım

7.Kategori:     1.Ana Tüysüz                 

 

ERKEKLER MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:     1.Emrullah Baştaş                  2.Sam Norozi                         3.Ömer Faruk Türer

2.Kategori:     1.Ali Liman                           2.Konstantin Fedosuk            3.Maxim Sopiluk

3.Kategori:     1.Timur Şimşek                     2.Barış Sofuoğlu                    3.Deniz Güneş Dinçer

4.Kategori:     1.Yaroslav Vereshagin          2.Yakup Kaan Dağ                3.Berk Fidan

5.Kategori:     1.Gleb Yurchenko                  2.Malik Kishikov                   3.Muhammed Sefa Kılıç

6.Kategori:     1.Çetin Çiftsüren                   2.Oleksii Didukh                    3.Abdullah Baştaş

7.Kategori:     1.Artom Ivanov                      2.Aleksandr Molodtsov         3.Oleksandr Didukh

8.Kategori:     1.Davut Jorayev                     2.Mikhail Khymshin              3.Kandımbek Yusupov

9.Kategori:     1.Arda Aslan Öztürk              2. Kerim Karpuz                    3.Arda Özalemdar

10.Kategori:   1.Şakir Yağızsoy

 

20/11/2021 20:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: tekvando
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.