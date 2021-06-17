Mis gibi kokusu ve tadıyla: Pilavuna

Gülten Özyakup Sezgin

Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı programı, geleneksel lezzetlerin tariflerini aktarmaya ve marifetli kişilerin evlerine konuk olmaya devam ediyor.

Kıbrıs kültürünün geleneksel lezzetlerinden biri olan pilavuna tarifini, Geçitkale köyünde yaşayan ve elinin lezzetiyle bilinen Ayşe Ünar verdi.

Evine konuk olduğumuz emekli terzi Ayşe Ünar, hem anılarını paylaştı, hem de tarif verip pilavuna yapımını anlattı.

Adanın iki tarafındaki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ortak kültür zenginliklerinden bir çörek türü olan pilavuna, geçmişten günümüze her evde yapılan ve sevilerek tüketilen geleneksel bir hamur işi olarak biliniyor.

Pilavunayı, Kıbrıslı Rumlar paskalyalarda, Kıbrıslı Türkler ise düğün, sünnet töreni ve bayram gibi özel günlerde konuklarına ikram ediyor.

Ancak Pilavunanın yapımı köy geleneğine göre değişiyor.

Ayşe Ünar ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimizi ve pilavuna yapımını sizlere aktarıyoruz:

HK: Öncelikle bizlere kendinizden bahseder misiniz?



Ayşe Ünar: 31 Mart 1958’de, Larnaka kazasına bağlı Köfünye’de doğdum. Biri erkek toplam 4 kardeştik. Maalesef, iki kız kardeşim vefat etti. Çocukluk yıllarım çok güzel geçti. Küçük bir evimiz vardı ve o evde huzur ve mutlulukla büyüdük. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra babam liseye gitmeme izin vermedi. Dikiş-nakış işlerine ilgi duyduğumdan bir terzi ustasının yanına giderek terzilik öğrendim. Uzun yıllar da terzilik yaptım. Komşularımdan tutun çocuklarıma kadar birçok kişiye kıyafet diktim. Emekli olana kadar terzilik mesleğimi sürdürdüm.

1974 yılında göçmen olarak Geçitkale köyüne yerleştik. 1977 yılında evlendim. Dile kolay 45 yıl oluyor evliliğimiz. Biri kız diğeri erkek iki evladım var. Evlatlarımı evlendirince 4 torun sahibi oldum.

HK: Yemekler ve hamur işlerine merakınız nasıl başladı?



Ayşe Ünar: Küçük yaşlarda yemek yapmaya ve hamur işlerine pek merakım yoktu. Annemi yemek ve hamur işi yaparken mutlaka izlerdim. Daha sonra hamurişleri yapmaya başladım. Her seferinde daha iyisini yaptım. Şu an Annemden öğrendiğim hamur işlerinin tümünü kolaylıkla yapabiliyorum. Yemeklerimi de, yiyen herkes tarafından çok beğeniliyor.

Emekli olduktan sonra daha çok vaktim oldu. Zamanım, bahçemdeki çiçeklerle uğraşarak, mutfakta bir şeyler üreterek ve evimin temizlik işleriyle uğraşarak geçiyor.

Kültürümüzden gelen pilavuna yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Pilavuna yapımı, her bölgeye göre değişiyor. Ben, pilavuna yapımını annemden öğrendim. Annem de, Kıbrıslı Rumlar’dan öğrenmişti. Annemin pilavuna tarifi, üzümsüz ve üçgen şeklindeydi.

PİLAVUNA

Malzemeler:

Hamuru için

1 kilo un

Yarım su bardağı simit

1 çay kaşığı dövülmüş mahlep

1 paket mezleki (damla sakızı)

Az miktarda toz tarçın

1 paket küçük maya

1 bardak ılık süt

1 bardak zeytinyağı

1 çay kaşığı dövülmüş anason

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su

İç harcı için:

1 kg Talar peyniri

1 paket Hellim

10 yumurta

1 tutam taze nane

1 çay kaşığı maya tozu

1 çay kaşığı toz tarçın

1 fincan irmik

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

Un, simit, mahlep, mezleki, tarçın, maya, anason, şeker, tuz, ılık süt ve zeytinyağı, ılık suyla iyice yoğrulduktan sonra hamurun girmesi için en az 1 saat dinlenmeye bırakılır.

Bir yandan da rendelenmiş Talar peynir ve Hellimi, çırpılmış yumurtaların içine azar azar karıştırılır. İçerisine taze nane, kabartma tozu, maya tozu ve bir miktar dövülmüş tarçın koyulduktan sonra hepsi birden karıştırılır ve beklemeye bırakılır. Suyunu çekmesi için irmik de eklenir. Geceden hazırlayıp sabaha kadar bekletirseniz daha güzel olacaktır.

Sonrasında susamın içerisine çörek otu ve dövülmüş anason eklenir.

Bezeler ufak ufak yuvarlaklar halinde açılır. Açılan bezelerin bir tarafı iyice susama batırılır. Susamsız tarafa iç harcı eklenerek üçgen şeklinde kapatılır. Üzerine yumurta sarısı da sürülerek önceden altı ve üstü 200 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika, üstü kızarana kadar pişirilir.

Afiyet olsun…

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17/06/2021 18:12