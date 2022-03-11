Misafir olduğu otel odasından hırsızlık yaptı teminata bağlandı!

Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olan H.A isimli şahsın odasından kıymetli eşyalarını çaldığı iddiasıyla tutuklanan Melisa Deniz Can teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 03.04.2022 tarihinde 22:10-23:20 saatleri arasında Çatalköy’de faaliyet gösteren bir Otelde misafir olarak bulunan zanlı Melissa Deniz CAN, aynı odada sakin H.A'ya ait 11.000 TL değerindeki 1 adet siyah renk Ipone 11 max, 1,200 Euro nakit para ve 22.000 dolar değerindeki Rolex mara T-019 marka kol saatini sirkat ettiği gerekçesiyle işe yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta arama yapıldığını ancak meseleye bağlantılı emare tespit edilmediğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verirken, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,

5 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

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11/03/2022 18:19