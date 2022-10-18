Misafirliğe gitti, hırsızlık yaptı

 Gazimağusa’da misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin ikametgahtan hırsızlık yaptığı tespit edildi

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18/10/2022

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Misafirliğe gitti, hırsızlık yaptı

 Gazimağusa’da misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin (E-28), ikametgahtan hırsızlık yaptığı tespit edildi ve tutuklandı.  

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da bulunan bir apartman dairesinde misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin, ikametgahta kalmakta olan iki ayrı şahsa ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 20 bin TL ve 880 Euro nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

18/10/2022 13:32
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TAGS: hırsızlık, haber, kıbrıs
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