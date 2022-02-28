Mishali Cihangir’e döndü

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28/02/2022

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Mishali Cihangir’e döndü

AKSA Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına  bir hafta kala ülkemizden ayrılan ve dönmeyen Cihangir'in golcüsü Lungelo Mishali bugün takımına döndü.

 Güney Afrikalı futbolcuyla bir süredir iletişim halinde olan başkan Hüseyin Karavezirler'in girişimleri sonuç verince Mishali ülkemize dönme kararı aldı.

 Hedefini Nicosia Grup Kıbrıs Kupası olarak belirleyen Cihangir, çeyrek final rövanş maçında Mishali'nin de yer alacağı kadrosuyla Doğan T.B. ile 16 Mart'ta sahasında karşılaşacak.

28/02/2022 18:32
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TAGS: Mishali Cihangir’e döndü
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