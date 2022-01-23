Mishali de kaçtı

Bu sezon alınan karar sonrası bire düşürülen yabancı futbolcu sayısı ikinci devre başlamadan sorun haline dönüştü.

Devre arasına doğru Yeşilova yabancı futbolcusu Fidelis’in takımı bırakarak kaçmasından sonra, Girne Halk Evi Ara transfer döneminde yabancı futbolcusu Chibozor’u Yeşilova’ya vererek yabancısız oynana kararı aldı.

Ara transferde Mesarya Türk ocağı’nın yabancı futbolcusu Candy’i alırken kendi yabancısı Joseph’i de Türk Ocağına verdi. Ancak Joseph kimseye haber vermeden Kıbrıs’tan ayrıldı. Benzer şekilde Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Osita da izin alarak Türkiye’ye gitti ve dönmedi.

Yabancı krizine son damga Cihangir’in yıldız golcüsü Mishali’den geldi. İkinci yarının başlamasına günler kala ilk yarıyı gol krallığının en üst basamağında bitiren Mishali takımı bırakarak kaçtı.

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23/01/2022 11:51