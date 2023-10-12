''Mishkin-Qalam'' prömiyerini yaptı

Elnaz Nasehi ve Arman Arian’ın yazıp yönettiği “Mishkin-Qalam” geçtiğimiz akşam Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde prömiyer yaptı.

İnsanlığın birliği ve dünya barışı ilkeleri uğruna Pers kraliyet sarayının lüks hayatını bir ömür boyu sürecek sürgün ve hapis hayatı için terk eden bir kişinin inanılmaz gerçek hikayesini anlatıldığı biyografik film, “Golden Bridge İstanbul Kısa Film Festivali”, “Poombukar Bağımsız Film Festivali” ve “Din İnanç Uluslararası Film Festivali”nden “Belgesel Uzun Metrajlı Film” ödüllerini de kazandı.

Belgeselin Resmi Sinema Müziği, Pers-Avustralyalı şarkıcı / söz yazarı Mishkin-Kalam'ın büyük torunu Amir V Meshkin tarafından bestelendi ve üretildi. Beste, Dünya/Rock/Füzyon kolektifi ELViRiA tarafından da seslendirildi. Baş yapımcılığını Mishkin-Qalam’ın büyük torunu da olan Amir Vala Meshkin’in yaptığı ve Elnaz Nasehi ile Arman Arian tarafından yazılarak yönetilen belgesel film,3 Aralık tarihinde Avustralya’da, Kasım ortasında ise New York, Binghamton şehrinde gösterilecek.

Filmin, tarihi bir kişiliği anlatması yanısıra, Mishkin-Qalam’ın 19 yıl boyunca sürgün edildiği Kıbrıs’ta çekilmesi ise, filmi ayrıca önemli kılıyor. Film gösterimi ile ilgili konuşan yapımcı ve yazar Dr. Nasehi film yapımcıları, aktörler ve ressamlar da dahil olmak üzere, İran’ın baskıcı rejimi tarafından bireysel ifade özgürlüğünden mahrum bırakılan çok sayıda sanatçı olduğunu ifade ederek, belgeselin, sanatta marjinalleşme ve özgünlük temalarını gün ışığına çıkardığını ve bu nedenle günümüz dünyasında daha fazla kapsayıcılık ve kabul görmeye yol açabilecek yeni bilgiler sunduğunu ifade etti.

Mishkin-Qalam kimdir?

Mishkin-Qalam (“Mis-Kara Kalem” anlamına gelen) (1824-1912), Pers imparatorluğu'nun 19. yüzyılın önde gelen hattatlarından biriydi.

Özel olarak hazırlanmış kağıda, sanatsal imgeler yazmak için tırnak kullanılan özel bir teknik ile hat Sanatı ve Tırnak Yazısı usası olan Mishkin-Qalam bir Astronom, bir Sufi ve Bahai inancının on dokuz Havarisinden biriydi.

Mishkin-Qalam, manevi inançları nedeniyle 50 yılı aşkın bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nun sürgünü ve esiri olarak yaşamasına rağmen, 3 farklı kıtada yaşamayı ve olağanüstü güzellikte eserler üretmeyi başardı. Mishkin-Qalam’ın çalışmalarının örnekleri şimdi Harvard Sanat Müzeleri (Cambridge) ve British Museum (Londra) gibi yerlerde görülebilir. Mishkin-Kalam'ın çeşitli formatlarda ürettiği en tanınabilir görüntüler arasında, yeni bir evrensel barış çağının şafağını temsil eden Pers kaligrafisi tarafından yazılmış horozdan bir kişi de var.

Sanatçının 19 yıl boyunca sürgün edildiği ada olan Kıbrıs'ta çekilen Mishkin-Qalam, tarihi dramatik canlandırmalar, ortadoğu “minyatür” tarzında üretilmiş animasyonlar ve Farsça, Yunanca ve Türkçe söyleşilerle hayatının ve sanatının hikayesini anlatıyor.

Daha fazla bilgi için [email protected] veya [email protected] adreslerinden Baş yapımcı Amir V Meshkin ile iletişime geçilebileceği ifade edildi.

Web sitesi ve fragman: www.mishkinqalam.com, https://www.youtube.com/watch?v=UNstrAmM-gc