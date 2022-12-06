Mışıl mışıl uyumanın 7 etkili yolu

Uyku, insan vücudunun vazgeçilmez ihtiyaçlarından bir tanesidir. İnsanlar, ömürlerinin ortalama 3'te 1'ini uyuyarak geçirirler. Uzmanlara göre günlük 7-8 saat uyku vücut için yeterlidir. İş ve okul stresi, günlük hayatta yaşanan olaylar ve sorumluluklar, uykunun kalitesini düşürülebilir.

İnsan vücudu, yemek ve içmeye ihtiyaç duyduğu kadar uykuya da ihtiyaç duyar. Vücudun kendini toparlaması, yenilenmesi için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olan uyku, kalitelin alınmadığı taktirde hayatı kabus haline getirebilir. İşte doğru ve kaliteli uyku için 7 önemli tüyo...

Kalitesiz uyku uyuyan kişiler de sabahları adeta dayak yemiş gibi uyanır, agresif hareketler sergiler ve dikkat dağınıklığı yaşar. Uzmanlar, kaliteli uyku uyumak için hayat kurtarıcı tüyolarını paylaştı. İşte daha iyi uyumak için yapılması gerekenler...

1. Bir uyku düzeni belirleyin ve düzenden şaşmayın

2. Uyku için doğru bir ortam oluşturun

3. Gün içi kestirmelerini azaltın

4. Gün içinde daha fazla hareket edin

5. Yiyip içtiklerinize dikkat edin

6. Gün içinde aldığınız güneş ışığı miktarını artırın

7. Kafein tüketimini günün erken saatlerinde yapın

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06/12/2022 22:28