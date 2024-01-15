Mısır, Afrika Kupası'na beraberlikle başladı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu maçında Nijerya ile Ekvator Ginesi 1-1 berabere kaldı.

Ekvator Ginesi, 36. dakikada Ivan Salvador'un golüyle öne geçerken Nijerya, 38. dakikada Victor Osimhen'in golüyle eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Nijerya'da Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel 83'üncü, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ise 90+4. dakikada oyuna dahil oldu.

B Grubu'nda ise Mısır, Mozambik ile 2-2 berabere kaldı.

Mısır, 2. dakikada Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçerken Mozambik, 55. dakikada Witi ile eşitliği yakaladı, 58. dakikada ise Clesio'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Mısır, Muhammed Salah'ın 90+7. dakikadaki penaltı golüyle eşitliği yakaladı ve maç da 2-2 sona erdi.