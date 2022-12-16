Mısır, Akdeniz'de yeni bir doğal gaz rezervi keşfetti
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla, Mısır'ın Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.
16/12/2022
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarek el-Molla tarafından yapılan açıklamada, Zohr alanında keşfedilen doğal gaz rezervinin adının “Narges” olduğu belirtildi. Temsilciler Meclisi'ndeki Enerji Komitesi'nde açıklama yapan Molla, "Zenginliğimiz üzerindeki egemenliğimiz ayrılamaz. Miktarı henüz belli olmayan büyük bir keşfe sahibiz. Fakat ilerleyen günlerde duyurulacak. Ürün seviyesi iyi. Hükümetin hakları ve paylaşımı diğer yabancı ortaklarımız ile garanti altına alındı" dedi. Molla ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle yaşanan zorluklara ve petrol fiyatlarındaki artışa da açıklamasında yer verdi.