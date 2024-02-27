Mısır, BAE ve Ürdün’le Gazze Şeridi’ne havadan insani yardım ulaştırıldığını duyurdu

Mısır’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün ile birlikte, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerine havadan insani yardım indirdiği duyuruldu.

Mısır’ın Al-Qaheera televizyonunun adını açıklamadığı resmi makamlarına dayandırdığı haberinde, Mısır Hava Kuvvetlerinin BAE ve Ürdün’ün katılımıyla Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Haberde, Mısır’ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki felaket bölgelerine karadan ve havadan acil yardım sağlamak için çabalarını yoğunlaştırdığına dikkati çekilerek, Mısır Hava Kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere 10 ton gıda ve yardım malzemesi indirmeyi başardığı kaydedildi.

BAE ve Ürdün’ün katılımıyla Gazze Şeridi’ne ulaştırılan insani yardımın da 45 ton olduğu aktarılan haberde, Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerine ayrıca 50 ton acil insani yardımın indirilmesi için Mısır’dan hava köprüsünün varlığına vurgu yapıldı.

Ürdün de dün İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde kıtlık uyarısında bulunarak, Gazze'ye havadan yardım indirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.