Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile 'ikili ilişkileri' görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyareti kapsamında ülkeye gelen Fransa Dışişleri Bakanı Catherina Colonna ile ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Sudan ve Filistin'deki son gelişmeler ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'de bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna’yı kabul etti.

Sisi, ülkesinin başta gıda, enerji ve finans fiyatlarındaki küresel artış olmak üzere uluslararası siyasi durumun olumsuz yansımalarını gidermeye yönelik çabalara verdiği önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, enerji, ulaştırma ve çevre alanlarının yanı sıra karşılıklı tecrübe alışverişi, teknoloji ve ortak üretim alanlarında Fransa ile işbirliğini geliştirme arzusunu dile getirdi.

Öte yandan Sisi, ülkesinin, bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunacak çabaları ilerletmek ve iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin, Sudan ve Libya’daki son gelişmeler başta olmak üzere ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de hazır bulundu.