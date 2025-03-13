Mısır domatesi “Kıbrıs domatesi” diye satıldı

Mısır’dan ithal edilen domatesin Güney Lefkoşa’daki bir toptancı halinde “Kıbrıs domatesi” olarak etiketlendiği bildirildi.

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13/03/2025
Türk Ajans Kıbrıs

Mısır domatesi “Kıbrıs domatesi” diye satıldı

Mısır’dan ithal edilen domatesin Güney Lefkoşa’daki bir toptancı halinde “Kıbrıs domatesi” olarak etiketlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mısır’dan Güney Kıbrıs’a ithal edilen domateslerin Güney Lefkoşa’da bir toptancı halinde “Kıbrıs domatesi” şeklinde tüccarlara sunulduğunun tespit edildiğini yazdı.

Haberde, yapılan incelemede domateslerin tüm kontrollerden geçerek Güney Kıbrıs’a yasal şekilde girdiklerinin tespit edildiği belirtilirken akıbetlerinin ne olduğuna dair bir bilgiye ise yer verilmedi.

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TAGS: Mısır domatesi “Kıbrıs domatesi” diye satıldı
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