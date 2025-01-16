Mısır, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini uygulama çabalarını sürdüreceklerini söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Katar ve ABD ile koordinasyon içinde Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirme çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati, İngiliz mevkidaşına, Mısır’ın Katar ve ABD ile esir değişimi ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabalar hakkında bilgi verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı, bir sonraki aşamada insani yardımların geniş çapta tüm bölgelere ulaşmasının sağlanması, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin yeniden inşa edilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesi için önem taşıdığını vurguladı.

Anlaşmanın uygulanmasının önemine dikkati çeken Bakan Abdulati, Mısır’ın, Katar ve ABD ile tam koordinasyon halinde anlaşma yükümlülüklerini yerine getirme çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

- ⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.