Mısır, Tunus, Lübnan ve Sudan kapısını çaldıkları IMF ile müzakereleri sürdürüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerini sürdüren Mısır, Tunus, Lübnan ve Sudan, hedeflenen krediyi alabilmek için çeşitli reform paketleri uygulamaya koyuyor

Mısır, Tunus, Lübnan ve Sudan, ekonomilerinin karşı karşıya olduğu tehlikelerle başa çıkmaya yardımcı olacak finansmanla ekonomik reform programları hazırlamak amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere devam ediyor.

Diğer uluslararası finans kuruluşlarının, güvence almadan finansman sağlama konusunda duydukları endişe, IMF'yi birçok Arap ekonomisi için öne çıkan bir seçenek haline getiriyor.

IMF, mart ayında Mısır'ın bir ekonomik reform programını hayata geçirmek için destek istediğini duyurdu. Yardım talebinin miktarına ilişkin şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Mısır ve IMF arasında görüşmeler sürüyor; Kahire bir reform paketi uygulamaya başlasa da henüz taraflar arasında anlaşmaya varıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli geçtiğimiz hafta, "hükümetin IMF ile yeni finansman sağlama konusunda nihai anlaşmalara varma aşamasında olduğunu" söyledi.

Mısır, esas olarak Rusya-Ukrayna savaşı, ülkenin borçlanma araçlarından olan sıcak paranın çıkması ve ithalat maliyetini yüzde 90'ı aşan bir artış yaşamasından kaynaklanan ciddi bir ekonomik krizden muzdarib.

Kahire'nin alacağı kredi miktarı resmi olarak açıklanmazken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs Mısır'ın IMF'den 15 milyar dolar borç başvurusunda bulunmasını bekliyordu.

Banka, ağustos ayında Mısır ekonomisine ilişkin aylık raporunda, ülkenin önümüzdeki üç yıl boyunca finansman gereksinimlerini karşılamak için bu miktarı sağlaması gerektiğini belirtti.

-Tunus

Tunus bir yıldan daha uzun bir süre önce 4 milyar doları aşmayan finansman sağlayarak, yeni bir ekonomik reform programı başlatmak amacıyla IMF ile resmi olmayan müzakerelere başladı.

IMF ile Tunus arasında resmi olarak yapılan görüşmeler ise temmuz ayında başladı. Tunus, 2022 bütçesini tamamlamak için 4 milyar dolarlık bir kredi sağlayacak anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Tunus hükümetinin bu programı, mali ve vergi reformlarını içeriyor. Program, kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması ve ücretlerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere iş ortamlarının iyileştirilmesini, büyüme ve yatırımı artırmayı amaçlıyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararların uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlığın yanı sıra Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın yansımalarıyla şiddetlenen ekonomik ve finansal bir kriz yaşanıyor.

Ülkedeki muhalefet, Cumhurbaşkanı'nı ülkenin egemenliğini IMF'ye ipotek etmekler suçluyor.

-Lübnan

Lübnan ve IMF, nisan ayında kapsamlı bir ekonomik ve mali reform programı üzerinde prensipte anlaştılar. Bu da iki yıldan uzun süren gayri resmi görüşmelerin ardından ülkenin 3 milyar dolarlık bir kredi almasının önünü açıyor.

IMF halen Lübnan'dan bazı reformlar talep ediyor; en sonuncusu da perşembe günü "banka bilgileri gizliliği yasası"nın temel eksiklikleri gidermede yetersiz olduğunu iletmesi oldu.

Temmuz ayında kabul edilen "banka bilgileri gizliliği yasası", orijinal taslağın hafifletilmiş bir versiyonuydu. Bu, IMF'nin bunu gerçek bir reform önlemi olacak kadar etkili bulmayacağına dair korkuları artırıyordu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, çarşamba günü yasayı imzalamayı reddetmiş, daha fazla değişiklik için parlamentoya geri göndermişti.

-Sudan

IMF, Haziran 2021'de Sudan'a 2,5 milyar dolarlık krediyi onayladı. Ayrıca Sudan Dünya Bankası ile borcunun 50 milyar dolar hafifletilmesi yönünde tarihi bir anlaşma imzaladı.

Başbakan Abdullah Hamduk'un Sudan ordusu tarafından kısa bir süre için gözaltına alınması da dahil olmak üzere Ekim 2021'de ülkede yaşanan olaylardan sonra anlaşmalar tam olarak uygulanamadı.

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06/09/2022 16:20