''Mısır’a tanınan fırsat KKTC’ye tanınmadı''

Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, KKTC hükümetinin narenciye krizini doğru yönetemediğini, Türkiye makamlarının da gerekli desteği vermediğini söyledi.

KKTC’de narenciye üzerinde yeşillenme hastalığının görülmediğini, sadece böceğin izine rastlandığı yönünde değerlendirmeler olduğunun altını çizen Alioğlu, “Maalesef Türkiye garantina koşullarını uygulama kararı aldı. 33 bin ton narenciye satmamız gerekirken, 13 bin ton geriden gidiyoruz. Türkiye kendi narenciye alımı yapmadığı gibi, bizlere Türkiye dışlındaki ülkelere satış yapmamız için sağlık sertifikası da vermedi” dedi.

Dünyada 50 ülkede benzer hastalığa rastlandığının altını çizen Alioğlu, hiçbir yerde ihracatın kısıtlanmadığının altını çizdi. Alioğlu, Mısır’a uygulanan serbestliğin, KKTC’ye ambargo olarak yansıdığını söyledi.

SİM TV’de Cenk Mutluyakalı’nın konuğu olan Alioğlu şunları söyledi:

“Hastalığı taşıyan böcek görüldü ama hastalık var mı yok mu ? İspatı yapılmamıştır. Hastalığın var olup olmadığını kimse iddia edemez, varsa çıksın konuşsun Tarım Bakanı böcek var hastalık yok diyorsa bunu da ayrıntılı açıklaması gerekir. 35 Bin Ton ürün ihraç etmemiz gerekirken, son gelişmelerden yaklaşık 13 Bşn ton geriden gidiyoruz Türkiye’den gelen teknik heyet böceği tespit etti, bunun Türkiye’de olmadığını bildirdi ve karantina şartlarının uygulanması gündeme geldi. Doğru mu? Doğru. Türkiye karantina kriterlerini uygulamak istedi. Türkiye dışındaki ülkelere satılması amacıyla Türkiye tarafından üreticiye sağlanan sağlık sertifikası da yine Türkiye tarafından verilmedi. Sorunun esası buradadır.

Eğer devlet isek, eğer bu devleti yönetiyorsak, çalışmalarımızı ileriyi düşünerek ve ihracat altyapımızı günün koşullarına uyarlamak zorundayız Dünyada 50 ülkede bu böcek görüldü ama ihracatı sınırlanmadı. Bize yapılan uygulama Mısır’a uygulanmadı.”