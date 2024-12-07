Mısır'da 2 bin yıllık gizem: Gizli bir kapı keşfedildi!

Arkeologlar, Mısır'da bulunan Luksor’un kuzeyindeki Athribis antik kentinde 2 bin yıldan daha eski bir tapınakta gizli bir kapı buldu. Tapınağın aslan başlı tanrıçaya adandığı düşünülse de araştırmacılar henüz kesin bir şey söyleyemiyor.

Mısır’ın Luksor bölgesinin kuzeyinde, Athribis antik kentinde yapılan kazılar, 2 bin 100 yıl öncesine ait bir tapınağın sırlarını gün yüzüne çıkardı; arkeologlar, tapınağın gizli bir kapısını keşfetti.

Antik kentteki kazılar, iki yıldır devam ediyor. Dağ yamacına inşa edilen bu tapınakta arkeologlar, gizli bir geçide rastladı. Bu geçidin, ayrı bir tapınağa ait olduğu tahmin ediliyor.

PİLONLAR VE TARİHİ YAPI

Mısır tapınaklarının giriş kapılarını ifade eden “pilonlar” büyük kulelerle çevrili yapılar olarak biliniyor. Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nin 25 Kasım’da yaptığı açıklamaya göre, Athribis’te keşfedilen pilon da iki büyük kuleden oluşuyor.

VIII. PTOLEMAIOS VE TANRIÇA TASVİRLERİ

Kazılarda, MÖ 2. yüzyılda hüküm süren Kral VIII. Ptolemaios’un, aslan başlı tanrıça Repit ve oğlu Kolanthes’e kurban sunarken tasvir edildiği kabartmalar bulundu. Ayrıca, tapınak araç-gereçlerinin saklandığı gizli bir oda da keşfedildi.

GİZEMLİ YILDIZ HARİTALARI

Tapınak duvarlarında, Antik Mısırlıların zamanı ölçmek için kullandığı "dekan" adı verilen yıldız gruplarından ikisi resmedilmiş. İlginç tasvirlerden biri insan vücuduna, diğeri ise aynak kuşu başına sahip.

KEŞİFLER DEVAM EDECEK

Tapınağın, aslan başlı tanrıça Repit’e adandığı düşünülse de kesin bilgi henüz yok. Çalışmaları yürüten Christian Leitz, tapınağın isminin hala bilinmediğini ifade ediyor. Bölgede araştırmalar sürerken, arkeologlar yeni keşiflerin yakın olduğunu belirtiyor.

ATHRİBİS'TE NE VAR?

Athribis antik kenti, tapınakların yanı sıra yerleşim yerleri, nekropol kalıntıları ve antik taş ocaklarına da ev sahipliği yapıyor. 2012’den beri devam eden çalışmalar, bu bölgenin daha birçok sır barındırdığını gösteriyor.