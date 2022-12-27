Mısır'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27/12/2022
Mısır'ın Güney Sina vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü, konuya dair sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.
Açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Güney Sina vilayetinin Et-Tur kenti olduğu aktarıldı.
Yerin 9,61 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.
Mısır medyasında, depremin başkent Kahire'de de hissedildiği kaydedildi.