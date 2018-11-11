Mısır'da böcek mumyası bulundu

Ölülerinin sonraki yaşamlarına hazırlamak için mumyalayan Mısırlıların bu işlemi sadece insanlara uygulamadığı biliniyordu.

Ancak böceklere mumyalama işleminin yapıldığı ilk kez görüldü. Keşif arkeologlar arasında heyecan yarattı.

Mısır'ın Giza kentindeki Sakkara arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmalarında Mısırlıların kutsal kabul ettiği gübre böceğinin mumyası bulundu.

Bu böcek, heliopolitan inancında Sabah Güneşi Tanrısı Khepri'nin sembol böceği olarak biliniyor.

Uzmanlar kutsal böceğin mumyasının bulunmasının arkeoloji tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

Kazı çalışmalarında Mısır mitolojisinde Tanrıça Bastet'in sembolü olan kedilerin farklı boyutlarda mumyaları da bulundu.

Çalışmalarda ayrıca 7 firavun mezarı, mumyalanmış bir kobra yılanı, timsah ile firavunların ölüler kitabından bahseden papirüs kağıtları da bulundu

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